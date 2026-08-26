Madeira com céu muito nublado e períodos de chuva

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê que, na Madeira, exista céu geralmente muito nublado, com abertas a partir da tarde, e com períodos de chuva a partir do início da manhã, mais intensa até ao início da tarde, passando gradualmente a regime de aguaceiros a partir do meio da tarde.

O vento será fraco a moderado (10 a 30 km/h) de oeste/sudoeste, rodando gradualmente para norte/noroeste a partir do meio da manhã.

Quanto à temperatura, esta vai oscilar entre os 22ºC de mínima e os 27.ºC de máxima na Madeira. No Porto Santo, a temperatura vai variar entre os 21.ºC de mínima e os 27.ºC de máxima.

Já para o Funchal está previsto céu geralmente muito nublado, com abertas a partir da tarde e com períodos de chuva durante a manhã, passando a regime de aguaceiros fracos e pouco frequentes. O vento será em fraco a moderado (10 a 25 km/h) de oeste/sudoeste, tornando-se gradualmente fraco (inferior a 15 km/h) a partir do meio da manhã.



Quanto ao estado do mar, o IPMA aponta ondas norte/noroeste com 1 metro na Costa Norte. Já para a Costa Sul são esperadas ondas inferiores a 1 metro.



A temperatura da água do mar irá variar entre os 24 e 25.ºC