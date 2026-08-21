Céu muito nublado e aguaceiros fracos na Madeira esta sexta-feira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para hoje, 21 de Agosto, no arquipélago da Madeira, períodos de céu muito nublado, com possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos na vertente norte e nas terras altas da ilha da Madeira, em especial até ao final da manhã.

O vento deverá soprar fraco a moderado, entre 10 e 30 km/h, de norte/nordeste, estando ainda prevista uma pequena descida da temperatura nas terras altas.

Para a região do Funchal, a previsão aponta igualmente para períodos de céu muito nublado, com vento fraco, inferior a 15 km/h.

Quanto ao estado do mar, na costa norte são esperadas ondas de norte com 1 a 1,5 metros, enquanto na costa sul as ondas deverão ser inferiores a 1 metro. A temperatura da água do mar deverá variar entre os 23 e os 25 graus Celsius.