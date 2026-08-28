Rangyie encerra Verão das Tropical Beats no Calhau Beach Club

As Tropical Beats despedem-se de mais um Verão no Calhau Beach Club, no Saccharum, com a última festa de 2026 marcada para 12 de Setembro. Para fechar a temporada, Rangyie viaja até à Madeira para uma tarde de música à beira-mar, num dos sunsets que ao longo dos últimos meses tem dado ritmo aos fins de semana na Calheta.

Alter ego de Vítor Rangel, nome reconhecido no circuito da moda nacional, Rangyie é também presença de longa data no clubbing português. DJ há cerca de 15 anos, soma passagens por alguns dos espaços de referência do país, construindo uma identidade musical em que as influências do jazz, soul, rock e indie encontram expressões mais eletrónicas e contemporâneas. House, deep house e sonoridades afro cruzam-se em sets em que o groove e a melodia assumem sempre o primeiro plano.

Como é habitual nas Tropical Beats, a música começa cedo e também dá palco aos artistas locais. Ivanhelio abre a pista às 16h00, antes de Rangyie assumir a cabine às 18h00. A partir das 20h00, Mastergroove prolonga as batidas até ao cair da noite, encerrando uma temporada que voltou a juntar convidados nacionais e artistas regionais junto ao mar.

Segundo nota à imprensa, entre música e mergulhos, o Calhau Beach Club completa a experiência com uma carta de inspiração tropical, com influências da América Latina, Sudeste Asiático e África Austral, acompanhada por cocktails e bebidas pensados para os dias quentes.

Com o mar em frente, sofás e camas balinesas junto à praia, o bar de praia do Saccharum volta assim a reunir os ingredientes que têm marcado as Tropical Beats: boa música, ambiente descontraído e os longos pores do sol da Calheta.