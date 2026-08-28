Balanço provisório do desastre no Nepal sobe para 584 mortos nos dois lados da fronteira

O balanço da enxurrada devastadora de quarta-feira no Nepal subiu para 579 mortos, enquanto 1.924 pessoas continuavam desaparecidas, anunciou hoje a autoridade responsável pela gestão de situações de emergência.

As autoridades chinesas divulgaram cinco mortos no território do Tibete, elevando o balanço provisório total da catástrofe para pelo menos 584 mortos, de acordo com a agência francesa AFP.

Os meios de comunicação estatais da China noticiaram anteriormente que 558 pessoas estavam desaparecidas do lado chinês, pelo que o número de incontactáveis ultrapassou os 2.500.

Mais de 3.700 pessoas foram resgatadas até ao momento no Nepal, acrescentou a agência norte-americana AP.