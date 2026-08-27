Tributo a Buena Vista Social Club traz ritmo cubano ao Capoeira Lounge

O ciclo de concertos de Verão no Capoeira Lounge Bar, no Caniço-de-Baixo, dá palco a bandas locais em registo de tributo ao vivo. Junte-se a nós nos serões mais animados desta estação.

Próximos concertos:

Tributo a Buena Vista Social Club - Quinta-feira, 16 de Julho, a partir 20:30