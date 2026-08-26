Segundo helicóptero já não chega este Verão
O segundo helicóptero prometido para reforçar a capacidade operacional da Madeira já não chegará durante o Verão. Miguel Albuquerque confirmou esta manhã que o procedimento está ainda dependente da assinatura do ministro da Defesa Nacional para que a Força Aérea possa avançar com o concurso.
“Em Julho assinámos os protocolos. Neste momento está em cima da secretária do senhor ministro da Defesa para assinar a abertura do concurso para a Força Aérea”, revelou.
Questionado directamente sobre se a aeronave ainda poderia chegar neste Verão, Albuquerque admitiu que isso já não acontecerá.
O presidente do Governo desvaloriza, contudo, o calendário estritamente estival e lembra que a Região prolongou até Novembro o período considerado de risco de incêndio.
“Eu quero que venha. Agora, se é Verão ou não é Verão… Nós estendemos a situação de risco de incêndio até Novembro, portanto, se vier até Novembro não tenho nenhum problema”, afirmou.
Albuquerque recordou que o assunto foi discutido directamente com o primeiro-ministro e que o protocolo ficou encaminhado antes do Verão. A parte que cabia à Região, sustenta, ficou concluída em Julho.
“Está tudo pronto para abrir o concurso. Penso que o senhor ministro da Defesa Nacional vai fazê-lo”, afirmou.
A confirmação significa, contudo, que o reforço prometido não estará disponível durante os meses tradicionalmente mais críticos do Verão de 2026.