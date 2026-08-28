Benfica e Torreense conhecem caminho na fase de liga

O Benfica, que teve de ultrapassar três rondas preliminares, e o Torreense, apurado diretamente como vencedor da Taça de Portugal, vão conhecer hoje as equipas que irão defrontar na fase de liga da Liga Europa de futebol.

O sorteio, marcado para as 12:00 (hora em Lisboa), em Monte Carlo, vai desvendar o caminho que os dois representantes lusos terão de desbravar na fase de liga e cada um deles terá pela frente dois oponentes de cada um dos quatro potes, num total de oito clubes distintos. Certo é que Benfica e Torreense não se poderão defrontar ou encontrar mais do que dois adversários do mesmo país.

Para chegar à fase de liga, a formação lisboeta, terceira classificada da I Liga 2025/26, deixou para trás St. Gallen, Hearts e Aarhus nas rondas de qualificação, enquanto o conjunto de Torres Vedras, que alinha na II Liga, teve entrada direta na competição, ao erguer pela primeira vez a Taça de Portugal.

Benfica e Torreense vão disputar quatro jogos em casa e quatro fora, naquela que será a terceira edição da competição europeia no formato de liga, com um total de 36 clubes.

Os 'encarnados' vão disputar apenas pela terceira vez a fase principal da Liga Europa, depois de terem jogado a fase de grupos em 2009/10 e 2020/21. Em 2013 e 2014 perderam consecutivamente a final da prova, mas tinham entrado diretamente na fase a eliminar ao serem relegados da Liga dos Campeões.

A fase de liga da Liga Europa começa em 16 de setembro.