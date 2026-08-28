Márcio Amaro actua no Portuguese Food Festival em Jersey

O cantor madeirense, Márcio Amaro, encontra-se em Jersey, onde irá actuar esta sexta-feira, sábado, domingo e segunda-feira no Portuguese Food Festival, considerado o maior festival português daquela ilha do Canal da Mancha.

Em declarações ao Diário, Márcio Amaro, disse que esta é a segunda vez que participa no certame, que reúne alguns milhares de portugueses , e pessoas de outras nacionalidades no People’s Park no cidade de Saibt Helier.

“Adorei a minha primeira participação. Não imaginava que se fazia um evento desta natureza numa ilha tão pequena como Jersey. Tive a noção de que a comunidade portuguesa nesta ilha é realmente muito presente e importante”, afirmou o cantor.

Natural da Camacha, Márcio Amaro, tem tido, ao longo deste ano, uma agenda preenchida, com actuações nas principais festas e arraiais da Madeira. O artista realizou também em digressão pela Austrália, Inglaterra e Luxemburgo, a tisnado para comunidads e mantem uma presença regular em programas de televisão nacionais. Em janeiro de 2026, celebrou ainda um contrato com a editora País Real.

Recordamos que em julho passado, estava prevista uma deslocação à Venezuela para celebrar o Dia da Madeira, juntamente com a sua banda, mas a atuação acabou por não se concretizar devido à tragédia que abalou aquele país. Ainda assim, Márcio Amaro revelou ao Diário que existem propostas para regressar à Venezuela no futuro.

Mário Amaro revelou que a agenda continua preenchida nos próximos meses, com novas actuações em Inglaterra e nos arraiais madeirenses que ainda se realizam este ano. A próxima paragem será já no dia 4 de setembro, no Arraial do Bom Jesus, em Ponta Delgada. Seguem-se atuações na Nazaré, em Anadia, no distrito de Aveiro, e em Gaula, por ocasião da Festa de Nossa Senhora da Luz.

Na área musical, Márcio Amaro tem também apresentado novos trabalhos, entre os quais se destacam os temas “Tá na Hora”, “De Volta a Ti”, “Ser Feliz” e “Até às 8”, entre outros.

Quanto ao futuro, o cantor mostra-se optimista e aponta já para 2027 como um ano de crescimento e consolidação do seu projecto.

“Estou a prever um 2027 de crescimento. Este ano fui obrigado a fazer alguns ajustes no meu projecto, nomeadamente a substituição de alguns músicos. Sou grato a todos os que já por aqui passaram e estou muito feliz com as novas parcerias, pois vieram acrescentar muita qualidade ao que andamos a fazer”, afirmou.

Márcio Amaro acrescentou ainda que as mudanças fazem parte do processo de evolução de qualquer projecto: "Muitas vezes é preciso arrumar a casa para que seja saudável vivermos dentro dela".

O cantou madeirense tem uma agenda internacional cada vez mais preenchida e novos projetos musicais em desenvolvimento, o cantor madeirense prepara-se, assim, para continuar a levar a sua música junto das comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo.

O portuguese Food Festival começa hoje na capital de Jersey e decorre até a próxima segunda-feira.