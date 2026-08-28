Mais de 300 afectados atendidos pelo consulado em La Guaira

Mais de 300 portugueses de La Guaira (norte) afetados pelo duplo sismo de 24 de agosto foram atendidos por funcionários do Consulado Geral de Portugal em Caracas, durante uma permanência consular em Cátia La Mar.

"Atendemos mais de 300 pessoas. Estas presenças consulares estão a ser organizadas como forma de apoio à população [luso-venezuelana] afetada de La Guaira, que perderam os seus documentos, têm óbitos a registar e passaportes para fazer", disse na quinta-feira o cônsul-geral de Portugal à Lusa.

Luís Macieira de Barros explicou que as pessoas acudiram para tratar ainda de cartões de cidadão, registos de casamento, processos de nacionalidade, de "tudo o que tem a ver com matérias que são tratadas e da competência" do Consulado-geral de Portugal em Caracas.

"Estas presenças consulares vão continuar a ser organizadas durante os próximos meses, pelo menos até ao final do ano", disse, sublinhando que são uma forma de apoiar os portugueses e luso-venezuelanos afetados pelo duplo sismo.

Hermínia Pinto de Fernandes, que dirige o Grupo Folclórico do Centro Luso-venezuelano de Cátia La Mar e que "perdeu tudo" no duplo sismo de 24 de junho, aproveitar a permanência consular para despedir-se da comunidade lusa local, pouco antes de viajar até à cidade de Valência para partir para a Madeira, onde espera receber ajuda para recomeçar a vida.

Com o braço direito arrancado na sequência do sismo e a mão esquerda a precisar de fisioterapia, Hermínia Pinto espera reencontrar-se com o marido, o filho e uma neta, que estão radicados em Boa Nova, freguesia de São Gonçalo, Madeira.

O duplo sismo de 24 de agosto causou danos graves em infraestruturas, feridos e vítimas mortais em sete estados da Venezuela -Caracas, Miranda, Arágua, Carabobo, Lara, Yaracuy e La Guaira, este último o mais afetado.

Segundo o último balanço atualizado divulgado pelas autoridades, 6.509 pessoas faleceram e 226.696 pessoas foram assistidas nos hospitais depois dos sismos.

Entre os mortos, há pelo menos 138 portugueses e lusodescendentes.

Pelo menos 190 edifícios desabaram e as autoridades inspecionaram 60.785 habitações, das quais 11.001 foram consideradas de "alto risco" e cerca de 25.240 casas estão inabitáveis, tendo já sido removidas 600.790 toneladas de escombros.