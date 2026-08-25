Madeira com céu muito nublado e possibilidade de aguaceiros

Na Madeira, esta terça-feira, 25 de Agosto, são esperados períodos de céu muito nublado e aguaceiros, em geral fracos, segundo a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O vento soprará fraco a moderado, de Oeste/Noroeste, com velocidades entre 10 e 25 km/h.

Na região do Funchal, o IPMA prevê igualmente períodos de céu muito nublado e possibilidade de aguaceiros fracos, com vento fraco, inferior a 15 km/h.

Quanto às temperaturas, os termómetros deverão variar entre os 21 e os 27 graus Celsius, no Funchal e no Porto Santo.

Em relação ao estado do mar, na Costa Norte são esperadas ondas de Noroeste com 1,5 a 2 metros, diminuindo para 1 a 1,5 metros a partir da tarde.

Na Costa Sul, as ondas serão de Oeste/Sudoeste, com cerca de 1 metro, passando a inferiores a 1 metro durante a tarde.

A temperatura da água do mar deverá situar-se entre os 24 e os 25 graus Celsius.