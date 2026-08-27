Dois detidos suspeitos de matar e alimentar-se de seis pessoas em Angola

Dois homens foram detidos em Angola por suspeita de matarem e alimentarem-se de seis pessoas dadas como desaparecidas nos últimos anos na província de Bié, em Angola, informou hoje o Serviço de Investigação Criminal (SIC).

Os detidos, de 31 e 38 anos, são suspeitos do desaparecimento de seis pessoas nos municípios de Luando e Camacupa, em 2010, 2012 e 2026, que, segundo as autoridades terão assassinado e comido os corpos.

As vítimas tinham entre 8 e 34 anos e o seu desaparecimento desencadeou a investigação policial que culminou na detenção dos dois suspeitos, segundo informação divulgada pelo SIC nos canais oficiais.

Um dos indivíduos foi detido no município do Luando e sobre ele "recaem fortes indícios de envolvimento no homicídio qualificado de duas pessoas, destes, um menor de 8 anos, desaparecido a 26 de julho, e uma cidadã de 34 anos, desaparecida no dia 08 de agosto", lê-se no comunicado do SIC.

O Serviço de Investigação Criminal apurou que o visado terá utilizado "catana, enxada e pá, para consumar os crimes, desmembrando os corpos, alegando que, fez o consumo dos restos mortais para sua refeição".

O outro suspeito foi detido no município do Cuito "na posse de quatro crânios e diversas ossadas humanas, presumivelmente pertencentes a quatro pessoas dadas como desaparecidas no município de Camacupa entre os anos de 2010 e 2012".

Os desaparecimentos, acrescenta o SIC, "permaneciam por esclarecer, sendo que o acusado e o seu avô, já falecido, teriam executado as vítimas e usavam as ossadas para rituais de crenças ao feiticismo".

As autoridades informam ainda que prosseguem as diligências para o esclarecimento integral dos factos, bem como a devida identificação das vítimas.