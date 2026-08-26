Portugal com nove casos confirmados de sarampo este ano

Portugal registou nove casos confirmados de sarampo desde o início do ano, anunciou hoje a Direção-Geral da Saúde (GS), que considerou a elevada cobertura vacinal como uma "importante barreira" à transmissão do vírus no país.

"Entre 01 de janeiro e 18 de agosto, foram confirmados nove casos de sarampo em Portugal, notificados através do SINAVE", o sistema nacional de vigilância epidemiológica, adiantou a DGS à Lusa.

Segundo os dados da direção-geral, três dos casos confirmados foram importados e outros três tiveram origem em Portugal, estando ainda em investigação a origem dos restantes.

A DGS referiu ainda que foi identificada uma única cadeia de transmissão limitada, com três casos da doença contagiosa associados, que foram alvo de investigação epidemiológica pela rede de autoridades de saúde, tendo sido implementadas medidas de controlo e prevenção, tendo em conta o nível de risco.

"Portugal mantém elevadas coberturas vacinais contra o sarampo de acordo com o Relatório do Programa Nacional de Vacinação 2025, constituindo uma importante barreira à transmissão", salientou também direção-geral, assegurando que acompanha a situação epidemiológica nacional e internacional, incluindo a evolução no Brasil e no estado de São Paulo.

A DGS admitiu que a circulação do vírus a nível internacional pode resultar na importação de casos para Portugal, sobretudo num contexto de elevada mobilidade, mas alertou que isso "não significa, por si só, um risco de transmissão sustentada no país".

Aos viajantes para as áreas afetadas, a direção-geral recomendou que tenham a vacinação contra o sarampo atualizada, verificando o boletim de vacinas antes da viagem, e que, especialmente se viajarem com crianças pequenas, realizem uma consulta pré-viagem para avaliar a necessidade de antecipar a vacinação.

O sarampo é uma das infeções mais contagiosas e transmite-se de pessoa a pessoa por via aérea, através de gotículas ou aerossóis de pessoas infetadas (tosse ou espirro). Habitualmente a doença é benigna, mas, em alguns casos, pode ser grave ou levar à morte.

Em maio, a Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA) anunciou ter identificado três casos de sarampo e quase 500 contactos de risco no concelho de Beja, desde o início de abril.