Menina de 4 anos morre afogada em piscina em Vila Real

Uma menina de quatro anos morreu hoje à tarde na sequência de um afogamento numa piscina particular em Vale de Nogueiras, concelho de Vila Real, adiantaram à Lusa fontes policiais e dos bombeiros.

Fonte dos bombeiros da Cruz Verde referiu que, à chegada ao local, as equipas de socorro, dos bombeiros e da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER), constataram que a vítima estava em paragem cardiorrespiratória e efetuaram manobras de reanimação, mas que não foi possível reverter a situação.

O alerta foi dado pelas 16:50 e o incidente ocorreu numa piscina particular, numa habitação contígua ao local onde residia a criança, indicou à Lusa fonte da GNR de Vila Real.

Ainda segundo a GNR, não há suspeita de crime e a menina terá passado uma vedação e caído à piscina.

Além das forças de socorro e policiais, para o local foi destacada uma equipa de psicólogos do INEM.