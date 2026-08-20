Turista ferida em queda na serra de São Roque
Resgate mobilizou duas corporações
Uma turista estrangeira, de 22 anos, ficou ferida esta tarde na sequência de uma queda num percurso na zona da Alegria e do Galeão, em São Roque, numa das zonas altas do Funchal.
A jovem sofreu um traumatismo num membro inferior, ao nível do tornozelo, tendo sido necessário proceder ao seu resgate.
Os Bombeiros Sapadores do Funchal mobilizaram uma ambulância de socorro e três operacionais para a ocorrência.
Devido às características e ao acesso ao local, mais adequado a uma viatura todo-o-terreno, foi solicitado o apoio dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, que empenharam uma viatura 4x4 com dois elementos para auxiliar no resgate da vítima.
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