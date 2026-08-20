Turista ferida em queda na serra de São Roque

Uma turista estrangeira, de 22 anos, ficou ferida esta tarde na sequência de uma queda num percurso na zona da Alegria e do Galeão, em São Roque, numa das zonas altas do Funchal.

A jovem sofreu um traumatismo num membro inferior, ao nível do tornozelo, tendo sido necessário proceder ao seu resgate.

Os Bombeiros Sapadores do Funchal mobilizaram uma ambulância de socorro e três operacionais para a ocorrência.

Devido às características e ao acesso ao local, mais adequado a uma viatura todo-o-terreno, foi solicitado o apoio dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, que empenharam uma viatura 4x4 com dois elementos para auxiliar no resgate da vítima.