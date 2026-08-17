Aberto concurso público para exploração do Centro de Artesanato do Porto Santo

A Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo, S.A. abriu um concurso público para a Concessão de Exploração da Sala Polivalente e Anexos do Centro de Artesanato do Porto Santo, nos termos e condições constantes das peças do procedimento.

Segundo um comunicado de imprensa, o contrato terá um prazo de execução de 3 anos, podendo ser renovado duas vezes, pelo mesmo período, se as partes assim o entenderem, perfazendo um prazo de execução contratual máximo, de 9 anos, incluindo as renovações.

O valor base mínimo do procedimento é de € 1.300,00 (mil e trezentos euros), acrescido do IVA à taxa legal em vigor, se aplicável e o adjudicatário deverá prestar caução em montante correspondente a 2% do valor contratual.

O espaço localiza-se no Centro de Artesanato do Porto Santo, na Avenida Dr. Manuel Gregório Pestana Júnior, no centro da Vila Baleira, num edifício que integra também a Loja do Cidadão, a Loja da Juventude, o Posto de Turismo e uma unidade de restauração. Recentemente, a área foi alvo de uma intervenção de reabilitação.

"Com este procedimento, a Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo pretende potenciar a utilização de um espaço renovado e localizado numa zona central da cidade, com condições para a instalação de uma nova actividade de comércio ou serviços e para uma maior dinamização do Centro de Artesanato e da sua envolvente2, explica.

Acrescenta ainda que "as peças do concurso estão disponíveis para consulta no site das Sociedades de Desenvolvimento e nos escritórios da Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo, S.A., decorrendo toda a tramitação do procedimento através da plataforma electrónica acinGov. As propostas deverão ser apresentadas, até às 23h59 do dia 22 de Agosto de 2026. O anúncio do procedimento n.º 20305/2026 foi publicado no Diário da República n.º 152, II Série, Parte L – Contratos Públicos, de 7 de agosto de 2026."