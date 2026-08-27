Machico Classic Car Fest reúne 170 viaturas clássicas no próximo domingo

Machico acolhe, no próximo domingo, 30 de Agosto, mais uma edição do ‘Machico Classic Car Fest’, exposição dedicada a viaturas clássicas e pré-clássicas até 1993. O evento é organizado pelo grupo ‘Domingo Clássico Madeira’, com o apoio da Junta de Freguesia de Machico, e chega este ano à sua 9.ª edição consecutiva.

À semelhança do ano anterior, a exposição decorrerá entre as 11 e as 17 horas, contando com a participação de 170 viaturas inscritas. Entre os destaques está o exemplar mais antigo do certame, um Chevrolet Phantom de 1932. Quanto às marcas mais representadas, a Toyota lidera com 22 viaturas, seguida pelos Mini, com 19, e por Datsun e Volkswagen, cada uma com 15 unidades.

A data coincide com a Festa do Senhor Santíssimo Sacramento, também em Machico, pelo que a organização deixa o convite à população para aproveitar o fim-de-semana e visitar tanto a exposição de automóveis clássicos como o arraial popular.