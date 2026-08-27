Duas Cooperativas apresentaram propostas para construção no Caminho dos Saltos

A IHM - Investimentos Habitacionais da Madeira abriu, esta quinta-feira, as propostas da oferta pública para a cedência de um terreno de 5.580 m² no Caminho dos Saltos, na freguesia do Imaculado Coração de Maria. No total, foram apresentadas duas candidaturas, que serão agora analisadas pela comissão responsável.

O concurso, destinado exclusivamente a cooperativas do ramo de habitação e construção, visa a criação de um conjunto habitacional a custos controlados. Em contrapartida pela cedência do terreno, avaliado em 1.122.000 euros, a cooperativa vencedora terá de transferir para a IHM a propriedade de pelo menos uma fração habitacional (com garagem e arrecadação), cujo valor corresponda a no mínimo 20% do valor do imóvel.

As habitações a construir destinam-se a habitação própria e permanente durante 25 anos, sendo expressamente proibidos o Alojamento Local e a exploração comercial. Esta iniciativa integra as medidas do Governo Regional para incentivar a promoção de habitação acessível na região.