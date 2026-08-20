Funchal canta ABBA ao som da Orquestra Clássica da Madeira

O Parque de Santa Catarina esteve completamente lotado, esta noite, para uma viagem pelos grandes êxitos dos ABBA, num concerto de entrada livre integrado nas comemorações do 518.º aniversário da elevação do Funchal a cidade.

Intitulado 'ABBA Symphonic', o espectáculo, promovido pela Câmara Municipal do Funchal, juntou a Orquestra Clássica da Madeira aos ABBA Real Tribute, numa fusão entre a sonoridade orquestral e os clássicos da banda sueca. A direcção esteve a cargo do maestro convidado Mikica Jevtić.

Perante um público que acompanhou o espectáculo do início ao fim, foram interpretadas algumas das canções mais conhecidas dos ABBA, entre as quais Waterloo, Money, Money, Money, SOS, Fernando, The Winner Takes It All, Super Trouper, Dancing Queen, Take a Chance on Me, Voulez-Vous, Gimme! Gimme! Gimme!, Chiquitita e Mamma Mia.

Para Norberto Gomes, director artístico da Orquestra Clássica da Madeira, o concerto destacou-se pela forma como a formação madeirense abraçou uma linguagem musical diferente da sua programação habitual, mas também pela energia transmitida pelos ABBA Real Tribute. “Juntos conseguimos comunicar com o público presente, que vibrou e cantou todos os temas apresentados da icónica banda ABBA”, afirmou.

Destacou de igual forma o trabalho do maestro Mikica Jevtić, que tem colaborado com a Orquestra Clássica da Madeira e que, apesar da sua formação e carreira na música clássica, assumiu neste concerto uma abordagem mais ligeira.

Norberto Gomes considerou que o maestro se revelou “absolutamente claro”, tanto nas ideias musicais como no gesto de direção, destacando a sua capacidade de levar a música ao público “num nível de exigência e de motivação” que merece reconhecimento.

Em palco estiveram ainda os elementos dos ABBA Real Tribute Bojan Perkučin Đakov, no baixo e voz, Darko Perković, na percussão, Milica Jankucic, na voz, Marko Mojin, no piano, Isidora Orlović, no coro, Bosko Delilović, na guitarra e voz, e Nevena Lekić, na voz.

Para Norberto Gomes, a participação nas comemorações do aniversário do Funchal constituiu motivo de “enorme satisfação” para a Orquestra Clássica da Madeira, permitindo simultaneamente apresentar a instituição a novos públicos através de uma linguagem estética diferente daquela que habitualmente integra a sua programação.