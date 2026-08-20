Tributo aos ABBA em versão sinfónica nas comemorações da cidade do Funchal

Os grandes êxitos dos icónicos ABBA vão ouvir-se logo à noite, no Parque de Santa Catarina, num concerto integrado nas comemorações dos 518 anos da cidade do Funchal. O espectáculo, com entrada livre e início marcado para as 21h30, junta a Orquestra Clássica da Madeira à banda sérvia ABBA Real Tribute.

Intitulado ‘ABBA Symphonic’, o concerto será dirigido pelo maestro Mikica Jevtić, com a direcção artística do violinista Norberto Gomes. A formação convidada, criada em 2007 na cidade sérvia de Zrenjanin, apresenta-se com figurinos, coreografias e performances inspiradas nos espectáculos dos ABBA, numa proposta que pretende recriar o ambiente dos concertos da banda sueca.

Ao longo da noite serão interpretados 19 dos temas mais conhecidos dos ABBA, numa fusão entre os êxitos da música pop e os sons sinfónicos da Orquestra Clássica da Madeira. O concerto constitui um dos pontos altos do programa comemorativo dos 518 anos da elevação do Funchal a cidade, que decorre entre 17 e 27 de Agosto.

Mas há mais a ter em conta na agenda desta quinta-feira, dia 20 de Agosto.

Agenda

11h00 – o Partido Socialista, através da sua presidente, Célia Pessegueiro, leva a cano uma iniciativa política, em São Vicente, junto à Igreja das Feiteiras, na Estrada das Ginjas.

11h30 – o grupo parlamentar do PSD-Madeira promove uma iniciativa política junto ao Gabinete do Ensino Superior.

17h30 - ‘Ponchalada Sunset’, na Doca do Cavacas, marca a apresentação oficial da uma nova bebida feita na Região, a ‘Ponchalada’.

Efemérides

1791 - O Alasca é descoberto pelo navegador dinamarquês Vitus Jonas Bering.

1808 - Invasões francesas. Na Batalha do Vimeiro, forças luso-britânicas derrotam as tropas francesas.

1822 - O Banco de Lisboa, instituição na base do Banco de Portugal, abre as portas ao público.

1833 - Guerra Civil 1832-1934. Batidos pelas forças do marechal Saldanha, os miguelistas retiram da margem sul do Douro. D. Miguel e o exército avançam para Lisboa.

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1912 - O Papa nomeia "inspectore" o cardeal Patriarca de Lisboa.

1944 - II Guerra Mundial. Começa a sublevação de Paris da resistência francesa. O terceiro exército norte-americano, comandado pelo general Patton, atinge a margem direita do Sena.

1963 - A Organização das Nações Unidas (ONU) impõe o cessar-fogo entre a Síria e Israel.

1968 - Fim da Primavera de Praga. As forças do Pacto de Varsóvia invadem a Checoslováquia e destituem o regime liberalizante de Alexandre Dubcek.

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1971 - Líbia, Egito e Síria assinam um acordo com o objetivo de constituírem a Federação das Repúblicas Árabes.

1975 - Tem início a guerra civil em Timor-Leste.

1977 - É lançada de Cabo Canaveral, Florida, complexo de Lançamento 41, a nave espacial Voyager 2 da NASA, agência espacial norte-americana, mensageira da humanidade pelo Universo.

1981 - Francisco Pinto Balsemão aceita formar o VIII Governo Constitucional.

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1988 - Cessar-fogo da guerra Irão-Iraque, por iniciativa das Nações Unidas (ONU).

1988 - É criada a al-Qaeda, em Peshawar, no Paquistão.

1991 - O parlamento da Estónia reafirma a sua independência e anuncia a criação dos seus próprios órgãos de poder constitucional.

2002 - É publicado no Diário da República n.º 191/2002 o decreto-lei 185, emitido pelo Ministério da Saúde, que define os princípios e os instrumentos para o estabelecimento de parcerias em saúde, em regime de gestão e financiamento privados, entre o Ministério da Saúde ou instituições e serviços integrados no Serviço Nacional de Saúde e outras entidades.

2002 - As autoridades de Nova Iorque apresentam o número oficial de vítimas dos atentados de 11 de setembro de 2001. 2819 mortos.

2003 - Cristiano Ronaldo estreia-se pela seleção portuguesa de futebol, em Chaves, num particular com o Cazaquistão (1-0), pela mão do brasileiro Luiz Felipe Scolari.

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2005 - A triatleta Vanessa Fernandes sagra-se campeã europeia de triatlo, em Lausana, na Suíça.

2008 - O Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, devolve à Assembleia da República, sem promulgação, o diploma que altera o Regime Jurídico do Divórcio, utilizando o chamado 'veto político'.

2008 - Um acidente aéreo no Aeroporto de Barajas, Madrid, Espanha, faz 154 vítimas mortais e 19 feridos, dos quais 10 em estado grave. O avião MD82 da empresa espanhola Spanair, que fazia a ligação entre Madrid e as ilhas Canárias, transportava 172 pessoas, das quais 162 passageiros. O aparelho tinha levantado voo e voltado a aterrar devido a "uma incidência" detetada pelo comandante.

2011 - Líbia/Primavera Árabe. As forças da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) apoiam o ataque rebelde em Tripoli.

2018 - O Papa Francisco publica uma carta dirigida a todos os católicos do mundo em que condena o crime de abuso sexual por parte de padres e o seu encobrimento, e exige responsabilidades.

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2020 - O dirigente da oposição russa, Alexei Navalny, de 44 anos, é hospitalizado por suspeita de envenenamento em Omsk, na Sibéria.

2021 - Covid-19: O Governo anuncia que Portugal passa de estado de calamidade para estado de contingência. São decididas menos restrições na restauração e nos recintos desportivos, na lotação de lojas e serviços públicos. Acabam os limites de lotação nos transportes públicos.

2025 - O Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC) alerta que as alterações climáticas estão a potenciar o aumento na Europa das infeções transmitidas por mosquitos, que encaminham o continente para um "novo normal" e evidenciam a necessidade de uma resposta robusta e coordenada em defesa da saúde pública.

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