Tenista português Jaime Faria nos 'oitavos' de Cincinnati
O tenista português Jaime Faria, 79.º jogador mundial, qualificou-se na terça-feira para os oitavos de final do torneio ATP Masters 1.000 de Cincinnati, nos Estados Unidos, ao bater o australiano Adam Watson, 98.º.
Jaime Faria, que na ronda anterior tinha superado o norte-americano Ben Shelton, sexto jogador mundial, oitavo cabeça de série e recente vencedor do Masters 1.000 de Montreal, bateu Watson por 4-6, 6-4 e 7-6 (7-3), em duas horas e 11 minutos.
O jogador luso deu a volta ao encontro depois de estar a perder por 4-6 e 1-4.
Faria cedeu o primeiro parcial ao permitir que Watson lhe quebrasse o serviço no 10.º jogo, para vencer por 4-6, e, no segundo, permitiu o 'break' no segundo jogo e ficou rapidamente a perder por 0-3, e depois por 1-4.
Perto de cair nos 16 avos de final, o tenista português venceu consecutivamente cinco jogos, incluindo dois 'breaks', e virou para 6-4 ao primeiro 'set point'.
No terceiro set, Faria conseguiu o 'break' no terceiro jogo, mas o australiano respondeu no quarto, com os dois jogadores a segurarem depois o serviço até final, o que levou o encontro para o 'tie break', que o português liderou desde o início.
O 'carrasco' de Shelton chegou a 3-0, ainda permitiu o 3-2 e o 4-3, mas ganhou os últimos três pontos, incluindo dois 'mini breaks' para fazer o 5-3 e 6-3, antes de fechar o apuramento no seu serviço.
Nos oitavos de final, em encontro marcado para hoje, Jaime Faria vai encontrar o italiano Lorenzo Musetti, 15.º ATP e 10.º cabeça de série, que bateu sem dificuldades o norte-americano Michael Zheng, 110.º ATP, por 6-1 e 6-3.
Antes de Faria, também Nuno Borges, 47.º ATP, selou um lugar nos 'oitavos', ao vencer pela primeira vez o russo Andrey Rublev, 18.º ATP e 13.º cabeça de série, por 6-3 e 6-4, marcando encontro para hoje com Brandon Nakashima, 22.º ATP e 27.º cabeça de série.
O norte-americano venceu o russo Daniil Medvedev, sétimo ATP e quarto cabeça de série, por 6-7 (3-7), 7-6 (7-4) e 6-1, depois de salvar três 'match points'.