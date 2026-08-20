Lixo força Câmara de Lobos a contestar ARM

A notícia que faz a manchete do seu DIÁRIO desta quinta-feira dá conta de que o lixo força Câmara de Lobos a contestar a empresa pública Águas e Resíduos da Madeira (ARM). O autarca Celso Bettencourt pede solução duradoura para evitar outra vez duas semanas sem recolha e admite repensar a gestão dos resíduos caso os problemas se repitam.

A primeira página conta com uma foto que evidencia o trânsito, o ruído e a pressão turística no Funchal. Na véspera do Dia da Cidade, funchalenses e visitantes falam das virtudes e dos problemas da capital, apontando soluções para alguns dos aspectos negativos.

Saiba, aqui, que um produtor porto-santense pede mais investimento no enoturismo. José Diogo refere que o sector da viticultura “não está a ser explorado como deveria ser”, apesar do potencial, numa altura em que o Governo Regional prevê ocupação hoteleira de 90% durante a Festa do Vinho.

Chamada à primeira página foi, também, a notícia de um casal que vive no carro há vários meses. A Segurança Social afirma ter assegurado alojamento temporário.

Nesta edição saiba que a Madeira leva 10 atletas aos Jogos do Mediterrâneo.

Estas e outras notícias podem ser lidas na edição do sei DIÁRIO desta quinta-feira, disponível na edição impressa ou em papel. E para acompanhar esta jornada informativa, ligue-se ao dnoticias.pt ou ouça a rádio TSF-Madeira.

Bom dia, com boas notícias!