Funchal vai aumentar taxa turística

Bom dia!

A notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO desta sexta-feira, 21 de Agosto dá conta que a cidade do Funchal vai aumentar a taxa turística. No Dia da Cidade, Jorge Carvalho faz um balanço aos primeiros meses de mandato. Em entrevista ao DIÁRIO, o autarca garante que a Câmara não é um trampolim político e assegura que continuará a ser proibido o AL em prédios de habitação colectiva, para ler nas páginas 18 e 19. Hoje já suplemento comercial alusivo ao 518.º aniversário do Dia da Cidade.

Quando ir ao WC não pode esperar

A doença de Vanessa Ferreira e de outros milhares de doentes não aguarda por filas. Seis anos depois do prometido pela República, o cartão de acesso prioritário a casas de banho continua por criar, nas páginas 20 e 21

Nos casos do dia, página 6, leia a notícia de que a uma derrocada no Seixal faz quatro feridos e obriga a intervenção de rocheiros.

Nesta edição há também para ler que a Ordem dos Enfermeiros dá ultimato a Albuquerque, na página 2.

Saiba ainda que a Abertura oficial da Vindima antecipada para 24 de Agosto, um artigo para ler na página 9.

Tudo isto e muito mais para ler no DIÁRIO de hoje em papel ou através da versão e-paper. Pode ainda acompanhar toda a actualidade informativa através das nossas plataformas digitais, assim como pela rádio TSF-Madeira sintonizando a frequência 100 FM.