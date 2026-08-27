Papa envia condolências às famílias das vítimas

O Papa Leão XIV enviou hoje as "mais profundas condolências" às famílias das vítimas das cheias repentinas que causaram pelo menos 289 mortos no Nepal.

O papa "ficou consternado ao saber da perda de vidas e da devastação causadas pelas cheias repentinas no Nepal", lê-se num telegrama assinado pelo secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, divulgado pela sala de imprensa.

Na mensagem, o líder da Igreja católica transmitiu condolências às famílias, salientando a sua proximidade espiritual com os afetados pela tragédia.

"Da mesma forma, oferecendo orações pelas equipas de resgate envolvidas nas operações em curso, invoca a ajuda e a proteção divina sobre todos eles", acrescentou o telegrama.

As autoridades nepalesas elevaram o número de mortos para 289, na sequência das cheias repentinas que atingiu várias cidades na quarta-feira, numa região fronteiriça com o Tibete.

As autoridades chinesas anunciaram três mortos no território do Tibete, elevando o balanço provisório total da catástrofe para pelo menos 292 mortos e mais de 1.300 desaparecidos, incluindo dois portugueses.