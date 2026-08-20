Extrema-direita da AfD mantém vantagem nas intenções de voto na Alemanha

O partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD) lidera as intenções de voto, com cinco pontos de vantagem sobre os conservadores da CDU/CSU, no poder há ano e meio, indicou hoje uma sondagem.

A sondagem Politbarometer divulgada pela estação de televisão pública ZDF, considerado um dos barómetros políticos mais fiáveis na Alemanha, mostrou que, se as eleições gerais tivessem lugar agora, a AfD seria a força política mais votada, com 27% dos votos, com uma margem confortável sobre o bloco conservador formado pela União Cristã-Democrata (CDU), do chanceler Friedrich Merz, e a União Social-Cristã (CSU), da Baviera, com 22%.

Relativamente à anterior sondagem, tanto AfD como CDU/CSU perdem um ponto, pelo que se mantém a vantagem de cinco pontos do partido de extrema-direita sobre o bloco conservador, que governa em coligação com os socialistas do SPD (Partido Social-Democrata).

Na terceira posição surgem os Verdes, com 14% das intenções de voto, à frente do SPD e do partido A Esquerda, ambos com 12%, de acordo com a consulta realizada pelo instituto de sondagens Forschungsgruppe Wahlen entre 17 e 19 de agosto junto de um universo de 1.319 pessoas selecionadas aleatoriamente.

Com estes resultados, CDU/CSU e SPD perderiam assim a maioria que permitiu formar o atual governo de coligação.

A sondagem indicou ainda que o Partido Liberal (FDP), que integrou o anterior governo liderado pelo socialista Olaf Scholz, manter-se-ia fora do Bundestag, a câmara baixa do parlamento alemão, ao quedar-se pelos 4%, um valor inferior ao mínimo necessário de 5%, tal como sucedeu nas últimas eleições gerais, celebradas em fevereiro de 2025.

A consulta abrangeu também três eleições regionais que vão decorrer dentro de semanas em três estados federados do Leste da Alemanha e, neste caso, 64% dos inquiridos não veriam com bons olhos vitórias da AfD que permitissem aos respetivos candidatos assumir a liderança dos governos regionais.

De acordo com a sondagem, 64% dos inquiridos, 66 % no oeste e 53 % no leste da Alemanha, preferem que a AfD não vença as eleições de 06 de setembro no estado federado da Saxónia-Anhalt, e as de 20 do mesmo mês nos estados federados de Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental e na cidade-estado de Berlim, enquanto 23% aprovariam chefes de governos regionais do partido de extrema-direita e 11% disseram ser indiferentes.