Nova Direita questiona organização dos recursos de enfermagem

O coordenador regional da Nova Direita, Paulo Azevedo, emitiu, hoje, um comunicado em que refere o facto de ter reunido com um grupo de enfermeiros, tendo ouvido "diversos relatos e queixas relacionados com a organização, distribuição e gestão dos recursos humanos de enfermagem no Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira". Segundo a ND, existem serviços que levantam preocupações aos enfermeiros, "relativamente à aquisição e armazenamento de material clínico nesta ala, alegadamente existindo material que permanece sem utilização e que poderá chegar ao fim do prazo de validade".

Se estas informações forem confirmadas, Paulo Azevedo acredita que estamos "perante um desperdício" de recursos públicos que não pode ser ignorado.

"O dinheiro utilizado pelo Serviço de Saúde é dinheiro dos contribuintes. Cada euro gasto em pessoal, material e equipamentos deve ser devidamente justificado e utilizado em benefício dos doentes".

Foram igualmente transmitidas preocupações relacionadas com as listas de espera cirúrgicas e com o funcionamento do Programa Adicional de Recuperação de Cirurgias (PRC).

"Segundo os testemunhos recebidos, existem profissionais que participam nestes programas com remunerações adicionais, enquanto outros trabalhadores que continuam a assegurar o acompanhamento dos doentes operados nos serviços de destino não receberiam qualquer compensação equivalente".

Foram ainda relatados valores de remuneração associados à realização de cirurgias adicionais que, "a confirmarem-se, deverão ser devidamente esclarecidos pelas entidades competentes".

A Nova Direita deixa um conjunto de questões: Quantos enfermeiros estão atualmente afetos à referida ala do 1.º piso poente; qual é a média diária e mensal de ocupação daquela unidade; quantos turnos são realizados sem doentes internados; quanto representa anualmente, em custos de pessoal, manter aquela estrutura em funcionamento; que quantidade de material clínico é requisitada e qual o material que acaba por ultrapassar o prazo de validade; qual é o número de profissionais envolvidos nos programas adicionais de recuperação de cirurgias.