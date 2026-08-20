Preços dos combustíveis voltam a subir na Madeira a partir de segunda-feira

Os combustíveis vão ficar mais caros na Região Autónoma da Madeira a partir das 00h00 da próxima segunda-feira, dia 24 de Agosto, informou esta quinta-feira a Secretaria Regional da Economia. O aumento abrange a gasolina e o gasóleo, numa semana em que as taxas do Imposto sobre os Produtos Petrolíferos e Energéticos (ISP) se mantêm inalteradas.

A gasolina super sem chumbo IO95 regista uma subida de 7,4 cêntimos, passando a custar 1,860 euros por litro (frente aos actuais 1,786 euros). No caso do gasóleo rodoviário, a subida é de 7,7 cêntimos, fixando o preço máximo em 1,974 euros por litro, contra os anteriores 1,897 euros.

Também o gasóleo colorido e marcado, destinado ao sector agrícola e pesqueiro, sofre um agravamento de 7,1 cêntimos, evoluindo de 1,430 euros para 1,501 euros por litro.

Sem alterações no montante cobrado do ISP face à semana anterior, a subida nos postos de abastecimento decorre exclusivamente do comportamento e das cotações dos produtos petrolíferos nos mercados internacionais.

Os novos valores máximos de venda ao público vigoram entre 24 e 30 de Agosto. A actualização semanal é determinada pelo Governo Regional, através das secretarias regionais de Economia e das Finanças, reflectindo a evolução dos custos da matéria-prima e dos transportes.