Euro cai mas mantém-se no patamar dos 1,16 dólares

O euro caiu ontem face ao dólar perante os dados da inflação dos Estados Unidos, que ficaram acima do esperado, ainda que se antecipe que a Fed não mexa nas taxas de juro em setembro.

Às 18:00 (hora de Lisboa), o euro seguia a valer 1,1650 dólares, quando na terça-feira, pela mesma hora, negociava a 1,1671 dólares.

O euro também se depreciou face ao iene, mas valorizou-se em comparação com a libra.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou ontem o câmbio de referência do euro em 1,1669 dólares.

O Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA cresceu 0,4% no período de abril a junho, em relação ao primeiro trimestre de 2026, segundo a estimativa publicada hoje pelo Departamento de Análise Económica (BEA).

O departamento confirmou, nesta segunda leitura, o crescimento do PIB do país no segundo trimestre numa taxa anualizada de 1,5%, o que representa uma subida trimestral de 0,4%.

No entanto, este número reflete uma desaceleração de 0,4 pontos percentuais em relação ao primeiro trimestre, quando o crescimento da economia americana foi de 2,1%.

Por outro lado, o Departamento de Comércio informou também que o índice de preços PCE, indicador preferido pela Reserva Federal (Fed) para medir a taxa de inflação, que registou uma aceleração de 0,2% em relação ao mês anterior, situando-se em 3,6%.

Os preços do petróleo caíram pelo terceiro dia consecutivo, na sequência de notícias de que o Omã e o Irão chegaram a acordo sobre a reabertura do Estreito de Ormuz.

Nesta sessão, o barril de Brent, de referência para as importações europeias chegou a ser negociado a cerca de 86,60 dólares, o valor mais baixo das últimas duas semanas.

Divisas....................quarta-feira................terça-feira

Euro/dólar.................1,1650....................1,1671

Euro/libra.................0,85716..................0,85553

Euro/iene...................185,71...................185,91

Dólar/iene..................159,41...................159,29