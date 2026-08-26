Cinco pessoas feridas na sequência de agressões em Câmara de Lobos
Cinco pessoas ficaram feridas, ontem à noite, na sequência de agressões ocorridas na Estrada João Gonçalves Zarco, em Câmara de Lobos.
As vítimas são três homens e duas mulheres.
Para o local foram mobilizados meios dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos e da Cruz Vermelha.
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