Euro volta a subir face ao dólar em dia de recordes

euro subiu hoje face ao dólar, pela segunda sessão consecutiva, após ter atingido um máximo de três meses, no mesmo dia em que foi divulgado que os pedidos de subsídio de desemprego nos EUA desceram para 206.000.

Às 18:00 (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,1673 dólares, quando na quarta-feira, pela mesma hora, negociava a 1,1670 dólares.

O euro também subiu relativamente ao iene, mas baixou face à libra.

Esta tarde, o euro ultrapassou os 1,17 dólares, atingindo o valor mais elevado dos últimos três meses.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou a taxa de câmbio de referência do euro em 1,1681 dólares.

Na sessão de hoje, o euro oscilou entre 1,1670 e 1,1710 dólares.

O número de pedidos de subsídio desemprego desceu em 6.000 na semana passada de 212.000 para 206.000, nos EUA, informou hoje o Departamento do Trabalho norte-americano.

Os pedidos de subsídio de desemprego são um indicador dos despedimentos, e os economistas acompanham-nos de perto, pois são usados como medidor da evolução do mercado de trabalho.

Ao longo do último ano, os pedidos têm-se mantido num intervalo historicamente baixo, entre cerca de 200.000 e 230.000 por semana.

Na quarta-feira, foi também revelado que alguns membros do Comité Federal de Mercado Aberto (FOMC) da Reserva Federal (Fed) norte-americana recomendaram um aumento das taxas de juro, caso a inflação não baixe.

"Alguns participantes estimaram ser, provavelmente, necessário apertar a política monetária, se a inflação não diminuir", lê-se nas atas divulgadas na quarta-feira.

Na reunião em causa, a Fed decidiu manter as taxas de juro inalteradas em 3,5% - 3,75%.

Dos 12 membros votantes, nove votaram pela manutenção das taxas de juro, enquanto os presidentes das reservas de Cleveland, Minneapolis e Dallas defenderam um aumento de 0,25 pontos percentuais.

Em julho, a taxa de inflação desacelerou para os 3,4%.