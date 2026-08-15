Bispo com raízes madeirenses ordenado em Caracas

D. José Dionísio Gomes Gouveia foi ordenado este sábado, 15 de Agosto, como novo bispo auxiliar da Arquidiocese de Caracas, numa celebração realizada na Igreja de São João Bosco, em Altamira, na capital venezuelana.

A cerimónia contou com a presença do bispo do Funchal, D. Nuno Brás, que se encontra na Venezuela para uma visita pastoral às comunidades portuguesas e madeirenses, bem como às zonas afectadas pelos recentes sismos. A participação na ordenação episcopal de D. José Dionísio integrava o programa da deslocação, que decorre até domingo.

O novo bispo auxiliar de Caracas é lusodescendente e tem raízes madeirenses, numa ligação que ganha particular significado para a comunidade portuguesa residente na Venezuela. D. Nuno Brás participou na celebração episcopal durante a manhã, antes de prosseguir o programa da sua visita pastoral.

A ordenação acontece no mesmo dia em que o bispo do Funchal celebra, na Venezuela, a solenidade da Assunção de Nossa Senhora e a festa de Nossa Senhora do Monte, padroeira da Madeira. Às 18h00 locais, D. Nuno Brás preside a uma Eucaristia no Santuário de Nossa Senhora de Fátima, em Los Teques, em memória das vítimas dos sismos.

A visita de D. Nuno Brás à Venezuela começou a 11 de Agosto e termina amanhã, 16 de Agosto. A deslocação foi realizada a convite do arcebispo de Caracas, D. Raúl Biord, e inclui encontros com comunidades portuguesas, instituições sociais e religiosas e visitas às zonas mais atingidas pelos sismos de Junho.

O bispo do Funchal esteve já em La Guaira, uma das áreas mais afectadas, onde constatou a dimensão da destruição provocada pelos sismos e o impacto sobre as comunidades locais. A viagem termina no domingo com uma celebração eucarística no Centro Português de Caracas.

A presença de D. Nuno Brás na ordenação de D. José Dionísio Gomes Gouveia junta, assim, a dimensão pastoral da visita à Venezuela a um momento relevante para a Igreja Católica e para a comunidade lusodescendente naquele país.

O agora Bispo José Dionísio Gómez Gouveia é natural da Venezuela e filho de pais naturais do Santo da Serra. Nascido a 4 de Junho de 1966, em La Guaira, foi ordenado sacerdote a 24 de Novembro de 2001.

Foi nomeado Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Caracas pelo Papa Leão XIV, mas durante anos foi sacerdote em vários paróquias e capelão da prisão de La Planta, em Caracas, bem como formador no seminário. É actualmente o reitor do Seminário de Santa Rosa de Lima, na arquidiocese de Caracas.