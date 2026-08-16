D. Nuno Brás oferece imagem de Nossa Senhora do Monte na Venezuela

O bispo do Funchal, D. Nuno Brás, ofereceu uma imagem de Nossa Senhora do Monte no final da missa que presidiu ontem no Santuário de Nossa Senhora de Fátima, em Carrizal, na Venezuela. Além da imagem, entregou também uma pagela de Nossa Senhora do Monte com uma oração, assinalando desta forma a sua visita pastoral àquele país.

O gesto foi recebido com emoção pelos fiéis presentes na celebração, maioritariamente madeirenses e luso-descendentes. Na missa, celebrada no dia da padroeira da Madeira e dos emigrantes, D. Nuno Brás evocou também as vítimas dos dois terramotos que atingiram recentemente a Venezuela.

A celebração em honra de Nossa Senhora do Monte contou com a concelebração do bispo de Los Teques, D. Alberto Castillo, do bispo de Puerto Cabello, D. José António da Conceição, do novo bispo auxiliar da Arquidiocese de Caracas, D. José Dionísio Gomes Gouveia, e ainda dos sacerdotes Carlos Orlando Gomes Gouveia e Carlos Abreu.

Marcaram igualmente presença o embaixador de Portugal na Venezuela, Manuel Frederico Pinheiro da Silva, o cônsul-geral de Portugal em Caracas, Luís Macieira de Barros, o cônsul honorário de Portugal em Los Teques, Pedro Gonçalves, a vice-reitora da Universidade Central da Venezuela, María Fátima Garcés, bem como representantes da Associação Civil Amigos de Nossa Senhora de Fátima Altos Mirandinos e das comunidades madeirenses naquele país.

Hoje cumpre-se o último dia da visita pastoral de D. Nuno Brás à Venezuela. Da agenda consta a celebração de uma missa no Centro Português de Caracas, seguida de um almoço de despedida do prelado madeirense.