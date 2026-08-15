Bispo do Funchal pede apoio dos portugueses face a destruição

O bispo do Funchal, D. Nuno Brás, ficou “impressionado” com a destruição que encontrou nas zonas afectadas pelos sismos de 24 de Junho, na Venezuela, e apelou aos portugueses para que não esqueçam as populações atingidas pela tragédia.

“Creio que algumas pessoas pensam que a Venezuela está toda destruída. Não é assim. Agora, também não se apercebem, se calhar, que em La Guaira está tudo destruído mesmo”, afirmou o prelado à agência Lusa, durante a visita às zonas mais afectadas do Estado de La Guaira.

D. Nuno Brás esteve em Caraballeda, Caribe, Macuto, Praia Grande e Catia La Mar, onde encontrou casas destruídas ou comprometidas e equipas a trabalhar na remoção dos escombros. “A primeira impressão é que é muito difícil de falar, porque estamos aqui a meio da visita do 'Ground Zero'. Já vimos muitas casas caídas, todas as casas praticamente caídas, comprometidas de qualquer forma”, relatou.

O bispo do Funchal destacou também a situação do Seminário de La Guaira, que ficou destruído. “A mim impressionou-me muito o seminário de La Guaira, ver a biblioteca, a cozinha, a sala de jantar, tudo destruído. Sem grandes hipóteses, nenhumas hipóteses de regresso e, portanto, um seminário completamente destruído que celebrava agora os 50 anos. É assim, muita destruição”, afirmou.

Apesar do cenário encontrado, D. Nuno Brás salientou o trabalho desenvolvido por voluntários, pela Cáritas e por outras organizações, que têm prestado apoio às populações afectadas. Deu como exemplo a paróquia de Santo Domingo de Guzmán Tanaguarena, cuja igreja não pode actualmente celebrar missa devido aos danos na fachada, mas que retomou a actividade para distribuir “roupas, medicamentos, alimentos para dar conforto”.

“E não há grandes palavras para dizer, creio que há só gestos de solidariedade que podemos fazer”, considerou.

Cáritas diz que 200 mil pessoas precisam de ajuda A Cáritas alertou que o duplo sismo de 24 de junho afetou seis estados da Venezuela, deixando 200 mil pessoas dependentes de ações de solidariedade, e a precisar de acompanhamento durante pelo menos um ano.

É nesse sentido que deixou um apelo aos portugueses: “Eu creio que a nossa proximidade de portugueses só pode ser a da oração neste momento, de não esquecermos os nossos irmãos da Venezuela e de contribuirmos quando tivermos oportunidade para isso”.

A mensagem coincide com a que o bispo do Funchal deixou num vídeo divulgado pela Diocese do Funchal, no qual afirmou que, perante “toda esta desgraça, toda esta destruição”, a fé deve ajudar não apenas à reconstrução das zonas afectadas, mas também “à reconstrução do nosso interior, daquilo que somos”.

Bispo do Funchal deixa mensagem de esperança às vítimas dos sismos Durante uma visita à Cáritas de La Guaira, na Venezuela, D. Nuno Brás apelou à reconstrução das zonas afectadas e das pessoas atingidas pela tragédia

A deslocação de D. Nuno Brás à Venezuela termina amanhã. A visita inclui encontros com comunidades e instituições locais e decorre no âmbito de uma missão de solidariedade e esperança junto das populações afectadas pelos sismos. A 15 de Agosto, dia de Nossa Senhora do Monte, padroeira da Madeira, o bispo celebra uma missa em homenagem às vítimas no Santuário de Nossa Senhora de Fátima, nos Altos Mirandinos.

Bispo do Funchal visita Venezuela para levar apoio às comunidades D. Nuno Brás estará no país entre 11 e 16 de Agosto, numa deslocação marcada pelo contacto com portugueses e zonas afectadas pelos sismos

Segundo o balanço oficial referido pela Lusa, os sismos de 24 de Junho provocaram pelo menos 6.301 mortos e 73.356 feridos, entre os quais se encontram pelo menos 138 portugueses e lusodescendentes.