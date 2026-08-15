Bispo do Funchal deixa mensagem de esperança às vítimas dos sismos

O bispo do Funchal, D. Nuno Brás, visitou a Cáritas de La Guaira, na Venezuela, no âmbito da deslocação que está a efectuar àquele país para manifestar solidariedade às populações afectadas pelos recentes sismos e à comunidade madeirense ali residente. As fotos do encontro foram divulgadas, este sábado, pela Diocese do Funchal através das redes sociais.

Numa mensagem vídeo também partilhada pela Diocese, D. Nuno Brás reconhece o impacto da destruição provocada pelos abalos sísmicos, afirmando que a situação “nos faz ter um coração partido e pequeno” e “faz chegar as lágrimas aos olhos”. Apesar da tragédia, o prelado deixou uma palavra de esperança e confiança na fé.

“Que a fé nos ajude sempre à reconstrução, não apenas à reconstrução de todas estas zonas, mas sobretudo à reconstrução do nosso interior, daquilo que somos”, refere o bispo do Funchal na mensagem dirigida às populações afectadas.

A deslocação de D. Nuno Brás à Venezuela decorre entre os dias 12 e 16 de Agosto, a convite do arcebispo de Caracas, D. Raúl Biord. O programa inclui visitas às zonas atingidas pelos sismos, encontros com famílias afectadas e instituições ligadas à comunidade portuguesa e luso-descendente.

A visita culmina este sábado, dia de Nossa Senhora do Monte, com uma missa em memória das vítimas dos sismos no Santuário de Nossa Senhora de Fátima, nos Altos Mirandinos.