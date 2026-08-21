Funchal prepara nova resposta à água e à mobilidade

A Câmara do Funchal está a concretizar um investimento de quase 20 milhões de euros na rede de abastecimento de água, águas residuais e pluviais e saneamento básico, anunciou Jorge Carvalho.

Na sessão solene do Dia da Cidade, o presidente da autarquia destacou o combate às perdas de água através da reabilitação estrutural das redes de distribuição, com o objectivo de melhorar a distribuição e garantir a sustentabilidade deste recurso para as futuras gerações.

Jorge Carvalho anunciou depois o reforço das verbas para as dez Juntas de Freguesia, através dos Contratos Interadministrativos, num processo que está "praticamente concluído".

Em média, o reforço financeiro será de 25%, podendo chegar aos 3,5 milhões de euros, com possibilidade de actualização anual em função da taxa de inflação.

A mobilidade foi apresentada como outro dos grandes desafios do Funchal. O autarca revelou que está em curso uma revisão integral do Plano de Mobilidade Urbana Sustentável, para o adaptar à realidade actual da cidade.

O novo plano deverá ser mais abrangente e ambicioso, privilegiando a mobilidade pedonal, a circulação automóvel e a valorização do transporte público.

Jorge Carvalho justificou a necessidade da revisão com o crescimento e transformação do Funchal, nomeadamente devido ao desenvolvimento económico, turismo e imigração, num território marcado pela orografia acidentada e pela concentração dos serviços na zona central.