Temporal suspende hoje 29 voos no aeroporto de Barcelona-El Prat

O Aeroporto de Barcelona El Prat já registou hoje o cancelamento de 29 voos devido à chuva intensa, após um fim de semana de temporal, que afetou 385 voos na capital catalã.

Embora dados da Defesa Civil citados pela agência noticiosa espanhola Efe indiquem quase 30 voos cancelados até ao afim da manhã, as operações com partida de El Prat que sofreram atrasos somam cerca de 120, segundo informações disponíveis no ´site' da Aena desde as 12:00 de hoje.

Estes cancelamentos ocorrem após um fim de semana em que o total de operações anuladas foi de 385, sendo 220 voos no sábado e 165 no domingo.

A Aena geralmente não divulga dados consolidados sobre o número de cancelamentos num aeroporto durante episódios de condições meteorológicas adversas, como o ocorrido neste fim de semana, por considerar que cabe às companhias aéreas fornecer essas informações.

Segundo dados das estações meteorológicas próximas ao aeroporto, o volume de chuva acumulado chegou a 35,4 litros por metro quadrado, um pouco menos do que o registado durante o temporal da última terça-feira (48,5 l/m²) e metade das chuvas torrenciais de sábado (89,9 l/m²).

De acordo com o 'site' de rastreamento de voos Flight Radar, o Aeroporto de Barcelona El Prat foi a infraestrutura aeroportuária do planeta que mais sofreu perturbações hoje, com um atraso médio de 70 minutos.

A companhia aérea Vueling, que detém uma grande fatia de mercado no Aeroporto de El Prat, ofereceu alterações gratuitas em voos programados para hoje com saída de Barcelona, devido ao alerta da Defesa Civil sobre o risco de fortes tempestades na capital catalã.

"Os clientes poderão fazer alterações gratuitas para viajar nos próximos sete dias ou solicitar o reembolso da passagem na forma de crédito para voos futuros", explicou a empresa, em comunicado.

A companhia aérea recomenda que os clientes verifiquem o 'status' de seus voos antes de se dirigirem ao aeroporto, alertando que os voos programados podem sofrer alterações de última hora.