Início da campanha 'Taxa Zero ao Volante' entre as notícias que marcam esta terça-feira

A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), a PSP e a GNR lançam hoje a campanha "Taxa Zero ao Volante" para alertar para os riscos da condução sob a influência do álcool.

No âmbito da campanha, que termina dia 24, a ANSR realizará ações de sensibilização em todo o país, enquanto as operações de fiscalização, com o foco nos comportamentos de risco associados aos acidentes graves e em particular na deteção da condução sob o efeito do álcool, ficam a cargo da Polícia de Segurança Pública (PSP) e Guarda Nacional Republicana (GNR).

Segundo as autoridades, em cada 100 vítimas de acidentes rodoviários autopsiadas em Portugal em 2025, 28 tinham taxa de álcool acima do limite legal e a maioria (78%) apresentava uma taxa igual ou superior ao valor considerado crime.

As autoridades sublinham que a "condução sob o efeito do álcool continua a representar um risco inaceitável para todos os utilizadores da estrada, comprometendo os reflexos, o tempo de reação e a capacidade de decisão do condutor, mesmo quando ingeridas pequenas quantidades".

Esta é a oitava de 11 campanhas previstas no Plano Nacional de Fiscalização (PNF) 2026, incidindo sobre um dos principais fatores de risco da sinistralidade rodoviária, em que se destaca o efeito do álcool.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

O Festival Vilar de Mouros regressa hoje para cinco dias de concertos, pela primeira vez, com YUNGBLUD como cabeça de cartaz do primeiro dia e um programa que inclui músicos como Ben Harper, Body Count, Dropkick Murphys e Kasabian.

O festival português, no concelho de Caminha, inicia uma edição inédita de cinco dias, precisamente porque o cantor britânico YUNGBLUD, de 29 anos, só podia atuar hoje, em Portugal, devido à sua agenda de concertos, e a organização juntou mais um dia à programação.

O primeiro festival de música de grande dimensão em Portugal, criado pelo médico António Barge, goza da fama do "Woodstock à portuguesa" e a primeira edição aconteceu em 1971, com músicos como Elton John, Manfred Mann e Quarteto 1111. Regressou em 1982, com bandas como U2, Durutti Column, Echo and Bunnymen, The Raincoats, A Certain Ratio, Jafumega, GNR, Carlos Paredes e Tom Robinson Band. Assumiu as edições anuais em 1996, tendo sofrido um interregno de oito anos, entre 2006 e 2014.

INTERNACIONAL

As alegações iniciais do julgamento da Meta, proprietária do Instagram e Facebook e acusada por vários estados norte-americanos de tornar estas redes sociais deliberadamente viciantes para menores, começam hoje no tribunal federal de Oakland, perto de São Francisco.

Este julgamento, um dos mais importantes entre os vários processos judiciais que visam as redes sociais nos Estados Unidos, deverá durar cerca de seis semanas e aguarda-se um veredicto para o início de outubro.

Os procuradores-gerais da Califórnia, Colorado, Kentucky e Nova Jérsia exigem uma longa lista de restrições ao funcionamento de Instagram e Facebook para menores, bem como multas que podem chegar aos 1,4 mil milhões de dólares (1,2 mil milhões de euros), num limite máximo teórico, equivalente à capitalização bolsista da Meta, já condenada duas vezes este ano devido aos efeitos daquelas plataformas nos jovens.

Na quarta-feira passada, foram selecionados oito cidadãos para formar um júri consultivo, mas será a juíza federal para o distrito Norte da Califórnia, Yvonne Gonzalez Rogers, quem terá a palavra final no processo. Este ano, esta magistrada já presidiu a outro julgamento mediático da indústria tecnológica, que opôs o líder da Tesla, Elon Musk, à empresa especializada em modelos de Inteligência Artificial OpenAI.