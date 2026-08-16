Jovem morre esfaqueado no Cais do Sodré em Lisboa
Um jovem foi hoje esfaqueado no Jardim Roque Gameiro, popularmente conhecido como jardim do Cais do Sodré, em Lisboa, tendo sido transportado para o Hospital de São José, onde acabou por morrer.
Segundo confirmou à Lusa fonte do Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da Polícia de Segurança Pública (PSP), após ter agredido a vítima com uma arma branca, o suspeito colocou-se em fuga.
De acordo com o jornal Público, a vítima, de 25 anos, foi esfaqueada na zona do tórax pouco depois das 12:00, tendo sido transportada para o Hospital de São José em estado grave, acabando por não resistir aos ferimentos e morrer pelas 13:00. Na notícia era ainda referido que o suspeito do crime estava em fuga.
O caso foi entregue à Polícia Judiciária (PJ), que disse à Lusa estar "a desenvolver diligências".