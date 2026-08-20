Treinador quer Académico de Viseu paciente na deslocação ao Marítimo

O treinador do Académico de Viseu admitiu hoje que a sua equipa tem de ser paciente e controlar a ansiedade na deslocação a casa do Marítimo, em jogo da terceira jornada da I Liga de futebol.

"Vamos ter um Marítimo muito coeso, paciente e organizado e vamos ter que ser extremamente pacientes para conseguir fazer um golo mais do que o adversário", reconheceu Bruno Pinheiro.

Na antevisão ao jogo da terceira jornada, em que o Académico de Viseu se desloca à Madeira, no sábado, para defrontar o Marítimo, pelas 15:30, o técnico lembrou os dois jogos anteriores - um empate em casa do Benfica (2-2) e uma derrota na receção ao Santa Clara (1-0) -, para afirmar que a falta de controlo nas emoções foi determinante para os resultados.

"É normal, é uma equipa, e individualmente, com muita vontade de vencer, e foi isso que os trouxe à I Liga, e quer muito mostrar que é capaz e tem um espírito competitivo tremendo e nesta fase inicial é normal isto acontecer", defendeu.

Ainda assim, mostrou-se surpreso nessa atitude, tendo em conta que "na pré-época não se deixaram levar pelas emoções", apesar de reconhecer que "aconteceu mais individualmente do que em equipa".

Para corrigir, admitiu que tem trabalhado com base na "honestidade, quer na comunicação, quer na análise" dos jogos e os atletas "sabem reconhecer os erros" e, por isso, disse acreditar que a equipa vai "entrar numa fase de normalidade de jogo, em termos emocionais" e, com isso, chegam também "mais pontos".

"Com certeza vamos conseguir corrigir o que de menos bom foi feito e acredito que vamos ao Marítimo para discutirmos o resultado. Acho que vamos ter condições para fazermos um jogo competitivo e lutar pelos três pontos", assumiu.

Reconheceu que a equipa comandada por Mitchell van der Gaag "está extremamente motivada", uma vez que soma só vitórias neste campeonato e "é extremamente difícil jogar na Madeira".

"O Marítimo é muito paciente, com ou sem bola. Todos participam muito ofensiva e defensivamente, e eu gosto disso nas equipas, porque as torna mais fortes e competentes", elogiou, adiantando que espera ter a sua equipa preparada para isso.

O Académico de Viseu, 11.º classificado, com um ponto, desloca-se a casa do Marítimo, terceiro, com seis pontos, em jogo da terceira jornada da I Liga, marcado para as 15:30 de sábado, e que será arbitrado por Luís Filipe, da associação de Lisboa.