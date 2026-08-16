Marítimo sem alterações no 'onze' para o duelo em Famalicão

O Marítimo vai apresentar esta noite, diante do Famalicão, o mesmo 'onze' que iniciou a partida frente ao Casa Pia, na jornada inaugural da I Liga 2026/27.

Mitchell van der Gaag mantém, assim, a aposta na equipa que entrou em campo nos Barreiros e contribuiu para o triunfo por 1-0 sobre os lisboetas, no regresso do clube ao principal escalão do futebol português. Raphael Guzzo marcou o único golo desse encontro.

Desta forma, Alfonso Pastor, Igor Julião, Romain Correia, Rafael Fernandes, Paulo Henrique, Danilovic, Rodrigo Andrade, Raphael Guzzo, Simo, Adrian Butzke e Martín Tejón voltam a ser titulares, mantendo-se a estrutura utilizada na primeira jornada.

No banco de suplentes estão ainda Gonçalo Tabuaço, Francisco Vieites, Tómas Tavares, Francisco Silva, Gabor Szalai, Samuel Bamba, Bryan Ekango, Israel Ayuma, Nélio e Maurice Boakye.

O encontro com o Famalicão está agendado para as 20h30, no Estádio Municipal de Famalicão, e referen à segunda jornada da I Liga.