Marítimo vence em Famalicão com golo aos 90+4'

O Marítimo venceu, este domingo, o Famalicão, por 2-1, numa reviravolta conseguida já nos descontos, em jogo referente à 2.ª jornada da I Liga

No Estádio Municipal de Famalicão, que contou com 156 adeptos madeirenses, a formação da casa adiantou-se aos oito minutos, por Finn van Breemen, que aproveitou um cruzamento de Óscar Aranda na sequência de um canto para cabecear para o fundo das redes.

O Marítimo não acusou o golpe e respondeu com perigo. Aos 21 minutos, Butzke acertou no poste após um erro de Carevic e, na recarga, Simo Bouzaidi restabeleceu a igualdade.

Até ao intervalo, o equilíbrio manteve-se, com os insulares a controlarem as operações com bola e a revelarem solidez defensiva. No segundo tempo, o Famalicão entrou mais forte, fruto também das três alterações promovidas ao intervalo por Carlos Carvalhal, e aumentou a pressão sobre a baliza de Alfonso Pastor.

Aos 54 minutos, o guardião maritimista foi mesmo decisivo ao defender um cabeceamento perigoso de Sorriso. Após isso, o Famalicão continuou a carregar, mas encontrou pela frente uma equipa do Marítimo compacta, que nos minutos finais voltou a criar perigo.

Quando o empate parecia destinado a ser o resultado final, surgiu a reviravolta. Aos 90+4 minutos, Maurice Boakye apareceu para marcar o seu primeiro golo pelo emblema verde-rubro e selar uma vitória arrancada no último suspiro.

Com este resultado, o Marítimo soma 6 pontos e ocupa a terceira posição na tabela classificativa. Na próxima jornada, agendada para 22 de Agosto, o conjunto insular recebe, nos Barreiros, o Académico de Viseu.

Confira os golos desta partida:

1-0 Famalicão (van Breemen, 8')

1-1 Marítimo (Simo, 21')

1-2 Marítimo (Boayke, 90+4')