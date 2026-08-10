O Nacional apresenta três reforços no jogo desta noite, 20h15, diante do Santa Clara, encontro que encerra a primeira jornada da I Liga, temporada 2026/2027. O guarda-redes Renato Marin, o defesa direito Gasolina e o extremo Markus Jensen são apostas para o onze alvinegro

Eis a equipa inicial do Nacional eleita pelo treinador João Gião:

Renato Marin, Gasolina, Léo Santos, Zé Vítor, Miguel Baeza, Joel Silva, Liziero, Matheus Dias, Daniel Júnior, Pablo Ruan e Markus Jensen

O jogo tem como árbitro o madeirense Hélder Carvalho - filiado, contudo, na Associação de Futebol de Santarém.

Na temporada passada, o Nacional perdeu, 0-2, na deslocação aos Açores num encontro arbitrado por… Hélder Carvalho.