Tenista luso Nuno Borges perde com Nakashima nos 'oitavos' de Cincinnati
O tenista português Nuno Borges caiu na quarta-feira nos oitavos de final do Masters 1.000 de Cincinnati, nos Estados Unidos, ao perder com o anfitrião Brandon Nakashima, recente finalista em Montreal.
Após duas horas e 20 minutos, Borges, 47.º jogador mundial, caiu perante o norte-americano, 22.º ATP, em três sets, pelos parciais de 6-3, 6-7 (5-7) e 6-3.
O jogador luso foi vítima do excelente serviço do norte-americano, que conseguiu 27 ases e não permitiu nenhuma quebra de serviço, salvando os únicos quatro pontos de 'break' que enfrentou.
Por seu lado, Nuno Borges viu o seu serviço ser quebrado no segundo jogo do primeiro set e no quarto do segundo, o que lhe custou as derrotas nos respetivos parciais.
No segundo set, nenhum dos jogadores conseguiu quebrar o serviço do outro, com o jogo a resolver-se no 'tie-break', que o português liderou desde início, chegando a 6-3, para fechar com 7-5, ao terceiro 'set point'.
Nakashima vai enfrentar nos 'quartos' o vencedor do encontro entre o seu compatriota Taylor Fritz, nono ATP, e o australiano Christopher O'Connell, 129.º.