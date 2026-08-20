Tenista português Jaime Faria eliminado por Musetti nos 'oitavos' de Cincinnati
O tenista português Jaime Faria, 79.º jogador mundial, foi eliminado na quarta-feira nos oitavos de final do torneio ATP Masters 1.000 de Cincinnati, nos Estados Unidos, ao perder com o italiano Lorenzo Musetti, 10.º cabeça de série.
Jaime Faria, que eliminou na segunda ronda o norte-americano Ben Shelton, sexto jogador mundial, oitavo cabeça de série e recente vencedor do Masters 1.000 de Montreal, perdeu com o 15.º ATP por 7-5 e 6-2, em uma hora e 15 minutos.
O jogador luso permitiu o 'break' logo no primeiro jogo do set inicial, respondeu no oitavo, para o 4-4, mas, depois, foi de novo quebrado no 11.º, com o italiano a adiantar-se (6-5) e, depois, a selar o 7-5 no seu serviço.
No segundo parcial, a história repetiu-se no primeiro jogo, com Musetti a adiantar-se e a chegar rapidamente a 5-1, para fechar o encontro com 6-2, ao segundo 'match point'.
Com o desaire de Jaime Faria, Portugal ficou sem representantes em Cincinnati, uma vez que, antes, Nuno Borges, 47.º ATP, tinha sido eliminado pelo norte-americano Brandon Nakashima, 22.º, ao perder por 6-3, 6-7 (5-7) e 6-3.