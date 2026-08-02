Paulo Macedo e Maria João Abreu vencem Trail da Camacha

Paulo Macedo, da Associação Desportiva e Recreativa do Jardim da Serra (AJS), e Maria João Abreu, do Clube Desportivo e Cultural do Porto Moniz (CDCPM), foram os vencedores da prova principal do Trail da Camacha, disputada ontem, domingo.

Os dois atletas impuseram-se na distância de 26 quilómetros, a mais longa do evento, que contou ainda com uma prova de 15 quilómetros e o Trail Jovem.

No sector masculino, Paulo Macedo concluiu o percurso em 2:17.08, seguido por Humberto Gomez (CDCPM), com 2:18.48, e Hugo Costa, do Clube Escola Estreito – Madeira (CEE-M), que fechou o pódio com 2:20.45.

Em femininos, Maria João Abreu venceu com o tempo de 3:00.48. Alice Sousa, do Grupo Desportivo do Estreito, terminou na segunda posição, com 3:06.09, enquanto Isabel Gonçalves, do Clube de Montanha do Funchal (CMoF), foi terceira classificada, com 3:18.58.

Na distância intermédia, de 15 quilómetros, os triunfos pertenceram a Vítor Faria (CEE-M) e Joana Soares (AJS), com tempos de 1:07.10 e 1:14.05, respectivamente.

No sector masculino, Décio Abreu (AJS), com 1:08.00, e Rafael Pacheco, do Clube Naval de São Vicente, com 1:08.05, completaram o pódio. Entre as senhoras, Laureen Teixeira e Fabiana Gonçalves, ambas do CEE-M, asseguraram o segundo e terceiro lugares, com 1:20.46 e 1:24.53.

O Trail Jovem também integrou o programa competitivo. Na vertente feminina, Margarida Vieira, a título individual, e Maria D. Freitas, da Associação Desportiva e Recreativa de Água de Pena, terminaram empatadas na primeira posição, com o tempo de 1:21.13.

Na prova masculina, Jonas António (AJS) foi o vencedor, com 47.24, seguido de André Vasconcelos, do Clube Naval de São Vicente, com 50.14, e Francisco Teles, em representação individual, com 50.58.

A edição deste ano do Trail da Camacha reuniu dezenas de atletas de vários clubes da Região, num percurso de montanha que voltou a aliar competição e resistência.