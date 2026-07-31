Arrancou a 2.ª Prova Especial de Classificação do Rali da Madeira

Já está na estrada a 2.ª Prova Especial de Classificação (PEC 2) do Rali da Madeira, disputada no Santo da Serra, com uma extensão de 13,78 quilómetros.

A especial arrancou às 9h15, na ER239 (Queimada), passando por locais como Santo da Serra, Fonte de Santo António, Portela, Serragem, ER205 e Caminho dos Pretos, terminando no Palheiro Ferreiro, onde o controlo horário está previsto para as 09h57.

A prova integra o programa do Rali da Madeira, que arrancou ontem, quinta-feira, com a tradicional Superespecial da Avenida do Mar, no Funchal, e prossegue até este sábado, reunindo dezenas de pilotos nas emblemáticas estradas da Região.

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