Rali da Madeira recolhe resíduos para reforçar sustentabilidade

A organização do Rali da Madeira 2026 adianta que as equipas estão a aderir às medidas de sustentabilidade implementadas na prova, com as ilhas ecológicas instaladas nas zonas de assistência a permitirem a recolha de vários resíduos resultantes da actividade das equipas.

Até ao momento, foram recolhidos 75 litros de óleos de motor, transmissão e lubrificação, 25 litros de óleos de travão, 300 mililitros de fluidos anticongelantes, 13 embalagens contaminadas por substâncias perigosas, quatro filtros de óleo usados e cerca de 500 gramas de panos e materiais absorventes contaminados.

De acordo com o mesmo comunicado, todos os resíduos serão posteriormente encaminhados para um operador licenciado, garantindo o tratamento adequado e contribuindo para prevenir a contaminação dos solos e dos recursos hídricos.

Segundo a organização, "estes resultados demonstram que as equipas estão a utilizar as ilhas ecológicas disponibilizadas no Rali da Madeira 2026, adoptando boas práticas ambientais e contribuindo para uma prova mais responsável e sustentável".