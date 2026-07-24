UE mobiliza quatro aviões Canadair para Espanha no combate a incêndios

A União Europeia (UE) mobilizou hoje para Espanha quatro aviões de combate a incêndios e disponibilizou imagens do satélite Copernicus, respondendo ao pedido de ajuda de Madrid.

Na sequência do pedido de Espanha no âmbito do Mecanismo de Proteção Civil, feito na quinta-feira à noite, foram mobilizados quatro aviões Canadair -- dois da Grécia e outros dois de Itália -- da frota da UE para ajudar a combater incêndios florestais.

Também a França pediu ajuda a Bruxelas referiu, na conferência de imprensa diária, a porta-voz da Comissão Europeia Anna-Kaisa Itkonen, tendo sido mobilizados meios para a região de Bordéus, numa situação que classificou como "muito dramática".

"Já destacámos três aviões e dois helicópteros para ajudar, além do serviço de satélite Copernicus da UE", disse.

As ajudas já destacadas para França são dois aviões Air Tractor que estão sediados em Portugal, um helicóptero Black Hawk da Eslováquia, outro Black Hawk da República Checa e um avião Canadair da Croácia.

A UE tem uma frota ao abrigo do rescEU de 22 aviões e cinco helicópteros, que pode ser disponibilizada a pedido dos Estados-membros, bem como uma reserva de 777 bombeiros pré-posicionados em todas as áreas consideradas de risco.

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, admitiu hoje que há "uma situação dramática" em várias províncias do país por causa dos fogos florestais, que levaram à declaração do estado de emergência na região de Madrid e Ávila.