Embate entre duas viaturas junto à Ilma causa danos materiais
Uma colisão ocorrida junto à antiga Ilma, no Funchal, provocou, ao início da manhã de hoje, apenas danos materiais.
Apesar do aparato, não há registo de feridos na sequência do acidente. A ocorrência condicionou momentaneamente a circulação naquela zona, enquanto eram avaliados os danos e garantidas as condições de segurança na via.
Mais Casos
/tag/listagem/casos-do-dia/
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo