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Embate entre duas viaturas junto à Ilma causa danos materiais

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Foto OD

Uma colisão ocorrida junto à antiga Ilma, no Funchal, provocou, ao início da manhã de hoje, apenas danos materiais.

Apesar do aparato, não há registo de feridos na sequência do acidente. A ocorrência condicionou momentaneamente a circulação naquela zona, enquanto eram avaliados os danos e garantidas as condições de segurança na via.

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