Banhos desaconselhados na praia de Angeiras Sul, em Matosinhos

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) desaconselha a ida a banhos na praia de Angeiras Sul, em Matosinhos, no distrito do Porto, devido a "contaminação microbiológica", segundo informação consultada hoje.

Segundo a página de Internet da entidade, o aviso para "não tomar banho" naquela praia do distrito do Porto está patente e foi emitido na quinta-feira.

A APA refere que a medida restritiva deve-se à existência de "contaminação microbiológica".