China emite alerta laranja com aproximação da tempestade Noul

A China emitiu hoje um alerta laranja, o segundo mais elevado, devido à tempestade tropical Noul, que poderá atingir a costa chinesa já como tufão entre a noite de sábado e a manhã de domingo.

O Centro Meteorológico Nacional indicou que a Noul, o 12.º tufão do ano segundo a nomenclatura chinesa, se encontrava às 05:00 locais (22:00 de quinta-feira em Lisboa) a cerca de 560 quilómetros a nordeste de Manila, com ventos máximos de 18 metros por segundo junto ao centro e uma pressão mínima de 998 hectopascais.

A significant Typhoon threat is coming for China’s Guangdong Province.



Tropical Storm Noul (KiyapoPH) has just formed NE of Luzon in the Philippines, and the conditions ahead in the South China Sea appear to be conducive for her to rapidly condense and consolidate.



The current… pic.twitter.com/ejeEPQH1e4 — Backpirch Weather (@BackpirchCrew) July 23, 2026

O organismo prevê que o sistema se desloque para oeste -- noroeste a uma velocidade entre 25 e 30 quilómetros por hora, intensificando-se gradualmente, e entre no nordeste do mar do Sul da China entre a noite de hoje e a madrugada de sábado.

Posteriormente, a Noul deverá aproximar-se das costas das províncias de Guangdong e Fujian e poderá atingir terra entre Zhuhai, que faz fronteira com Macau, e Zhangpu, com ventos entre 33 e 40 metros por segundo, já com intensidade de tufão, antes de infletir para norte e enfraquecer.

Entre a manhã de hoje e a de sábado, o Centro Meteorológico prevê ventos fortes no nordeste do mar do Sul da China, no canal de Bashi, nas águas a leste de Taiwan, no Estreito de Taiwan, no sul do mar do Leste da China e nas províncias de Fujian e Guangdong.

UPDATE: Tropical Depression #KiyapoPH has intensified into a TROPICAL STORM, according to the Japan Meteorological Agency (JMA), and has been assigned the international name #Noul.



TS Noul is the 12th named tropical cyclone in the Western Pacific (WPAC) basin this year and the… pic.twitter.com/l5Lp3joWoL — MattWestPacWX (@MattWestPacWX) July 23, 2026

A Administração Meteorológica Central de Taiwan emitiu já na quinta-feira à noite um aviso marítimo devido à Noul, alertando as embarcações que navegam no canal de Bashi, nas imediações da ilha de Pratas e na parte sul do Estreito de Taiwan.

As bandas exteriores do sistema poderão provocar chuva intensa no leste e sul de Taiwan, com acumulados locais entre 100 e 140 milímetros, enquanto a província chinesa de Guangdong prevê precipitação mais intensa entre a noite de sábado e domingo, incluindo chuvas torrenciais no leste da província.

O Observatório Marítimo Nacional emitiu também um alerta amarelo para a agitação marítima, prevendo ondas entre cinco e sete metros no nordeste do mar do Sul da China e entre três e cinco metros no Estreito de Taiwan.

A Noul surge menos de duas semanas depois da passagem do tufão Bavi, que fez 135 feridos em Taiwan, obrigou à retirada de mais de 1,7 milhões de pessoas na província chinesa de Zhejiang e perturbou a atividade de vários aeroportos no leste da China.