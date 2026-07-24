China emite alerta laranja com aproximação da tempestade Noul
A China emitiu hoje um alerta laranja, o segundo mais elevado, devido à tempestade tropical Noul, que poderá atingir a costa chinesa já como tufão entre a noite de sábado e a manhã de domingo.
O Centro Meteorológico Nacional indicou que a Noul, o 12.º tufão do ano segundo a nomenclatura chinesa, se encontrava às 05:00 locais (22:00 de quinta-feira em Lisboa) a cerca de 560 quilómetros a nordeste de Manila, com ventos máximos de 18 metros por segundo junto ao centro e uma pressão mínima de 998 hectopascais.
O organismo prevê que o sistema se desloque para oeste -- noroeste a uma velocidade entre 25 e 30 quilómetros por hora, intensificando-se gradualmente, e entre no nordeste do mar do Sul da China entre a noite de hoje e a madrugada de sábado.
Posteriormente, a Noul deverá aproximar-se das costas das províncias de Guangdong e Fujian e poderá atingir terra entre Zhuhai, que faz fronteira com Macau, e Zhangpu, com ventos entre 33 e 40 metros por segundo, já com intensidade de tufão, antes de infletir para norte e enfraquecer.
Entre a manhã de hoje e a de sábado, o Centro Meteorológico prevê ventos fortes no nordeste do mar do Sul da China, no canal de Bashi, nas águas a leste de Taiwan, no Estreito de Taiwan, no sul do mar do Leste da China e nas províncias de Fujian e Guangdong.
A Administração Meteorológica Central de Taiwan emitiu já na quinta-feira à noite um aviso marítimo devido à Noul, alertando as embarcações que navegam no canal de Bashi, nas imediações da ilha de Pratas e na parte sul do Estreito de Taiwan.
As bandas exteriores do sistema poderão provocar chuva intensa no leste e sul de Taiwan, com acumulados locais entre 100 e 140 milímetros, enquanto a província chinesa de Guangdong prevê precipitação mais intensa entre a noite de sábado e domingo, incluindo chuvas torrenciais no leste da província.
O Observatório Marítimo Nacional emitiu também um alerta amarelo para a agitação marítima, prevendo ondas entre cinco e sete metros no nordeste do mar do Sul da China e entre três e cinco metros no Estreito de Taiwan.
A Noul surge menos de duas semanas depois da passagem do tufão Bavi, que fez 135 feridos em Taiwan, obrigou à retirada de mais de 1,7 milhões de pessoas na província chinesa de Zhejiang e perturbou a atividade de vários aeroportos no leste da China.